Перечень участников проекта дополнен 9-ю медучреждениями Киева, Львова, Харькова, Херсона, Луцка и Краматорска, что позволит увеличить количество операций по трансплантации органов от посмертного донора.

Кабинет министров расширил перечень медицинских учреждений-участников пилотного проекта по трансплантации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято сегодня во время заседания правительства.

В Министерстве здравоохранения пояснили, что документ расширяет перечень участников пилотного проекта, дополняя его 9-ю медучреждениями Киева, Львова, Харькова, Херсона, Луцка и Краматорска, что позволит увеличить количество операций по трансплантации органов от посмертного донора. Также это обеспечивает осуществление оплаты донорского этапа для учреждений, которые являются базами изъятия органов, в объеме, не меньшем, чем определено тарифами, установленными КМУ, и предусматривает норму относительно регистрации участников пилотного проекта в электронной системе здравоохранения.

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Реализация постановления позволит увеличить количество и качество услуг по трансплантации от посмертного донора и оказать помощь большему числу украинцев, которым необходимо такое лечение, улучшить взаимодействие между центрами трансплантации и учреждениями, которые являются базами изъятия органов, и ввести мониторинг результатов оперативного лечения методом трансплантации органов с помощью электронной системы здравоохранения.

***На конец июля 2021 года в Украине выполнено 109 (из них 46 от посмертного донора) трансплантаций почки, 25 (из них 14 от посмертного донора) трансплантаций печени, 14 трансплантаций сердца.

По состоянию на август 2021 года заключено более 40 договоров о медицинском обслуживании населения, что позволяет выполнять операции по трансплантации за счет средств государственного бюджета абсолютно бесплатно для пациента.

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Автор: Леся Лещенко