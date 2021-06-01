Сердце и почки донора получили трое пациентов из Львовщины и Прикарпатья.

Во Львове врачи провели трансплантацию сердца и почек трем пациентам. Донором стал 32-летний мужчина из Львовской области, который получил смертельную травму головы.

Разрешение на забор органов предоставили мама и старшая сестра мужчины, сообщилгенеральный директор больницы скорой медицинской помощи Львова Олег Самчук на странице в соцсети.

"Благодаря этому решению шанс на жизнь получили сразу три человека. Сердце - 48-летний мужчина из Прикарпатья. Три года болеет. На листок ожидания стал только в январе", - написал Самчук.

Эту пересадку выполнила львовская команда медиков совместно с киевской командой Институт сердца. Это уже их 10-я совместная трансплантация сердца.

Пересадку почек делали львовские врачи под руководством руководителя центра трансплантологии больницы Максима Овечко.

Читайте такжеВ Киеве провели уникальную операцию по пересадке органов (фото, видео)"Одну пересадили 43-летней жительнице Львовщины. Она болела с детства. Окончательно почки отказали 10 лет назад после рождения ребенка. С тех пор была на гемодиализе. Вторую почку получил 46-летний львовянин, собственные органы которого перестали функционировать из-за перенесенной простуды. На гемодиализе был с 2017 года. Реципиент стоял в листе ожидания еще и в Беларуси. Рад, что смогли помочь ему дома", - написал врач.

"Работаем для того, чтобы вскоре вообще никому из наших граждан не пришлось ехать за границу на трансплантацию", - подытожил Самчук.

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Автор: Ирина Погорелая