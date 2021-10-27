Областное управление здравоохранения констатирует перегруженность медицинской системы области.

В трех больницах Ровненской области, расположенных в Корце, Радивилове и Млынове, уже развернули дополнительные койки для госпитализации больных коронавирусом. Еще две больницы - Владимирецкая и областной госпиталь ветеранов войны в Клеване – ждут согласования Минздрава.

Это даст возможность развернуть еще 250 коек и разгрузить заполненные больными медучреждения.

Областное управление здравоохранения констатирует перегруженность медицинской системы области и невозможность некоторых больниц принять больных на лечение из-за нехватки мест. В течение нескольких последних дней на 100% заполнены Ровенская областная и городская больница №2, Центральная городская больница тоже на грани заполнения всех коек.

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"Имеем сверхвысокие показатели летальности. В ближайшие две недели мы прогнозируем дальнейшее осложнение эпидемической ситуации. Сейчас 76% коек в больницах занято, резерва хватит лишь на несколько дней", - рассказал главный санитарный врач области Роман Сафонов.

В течение 26 октября от осложнений коронавируса в области умер 21 человек, и это наибольшее суточное количество с начала пандемии.

В то же время первый заместитель председателя Ровенской облгосадминистрации Сергей Подолин предупредил о принятии более жестких мер в отношении рынков области и перевозчиков в случае, если в течение двух дней их работа не будет приведена согласно требованиям "красной" карантинной зоны. Поскольку областная комиссия имеет полномочия принимать дополнительные ограничительные меры. В случае несоблюдения карантинных требований рынки будут закрывать на срок до двух недель. Если перевозчики не будут соблюдать нормы карантина, комиссия может запретить перевозки.

На Ровненщине зафиксировали рекорд по количеству вакцинированных за сутки людей – 11913. Некоторые пункты и центры вакцинации продолжают режим работы, чтобы привить как можно больше людей, передает zaxid.net.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая