В этом году на проект будет выделено 300 млн грн.

Кабинет министров создает центры неонатального скрининга для диагностики редких болезней в новорожденных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства.

Читайте такжеВ Украине 1 апреля вырастет тариф на роды и медпомощь новорожденным

"По инициативе президента Украины правительство создает центры неонатального скрининга. В таких центрах будут проводить исследования, которые позволяют вовремя выявить у новорожденных наследственные или врожденные болезни. Мы говорим о более чем 20 различных орфанных заболеваниях, которые смогут быть диагностированы в сверхсовременных медицинских центрах",- сказал он.

По словам Шмыгаля, в этом году на этот проект будет выделено 300 млн грн.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Леся Лещенко