В них смогут диагностировать 21 редкое заболевание, в частности спинальную мышечную атрофию, муковисцидоз, фенилкетонурию, эндокринологические заболевания.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал открытие в Украине пяти центров неонатального скрининга.

Как он сообщил на своей странице в Facebook, 17 июня Верховная Рада поддержала внесение изменений в госбюджет на 2021 год.

Этим проектом предлагается перераспределить 300 млн грн из Фонда президента для создания в Украине возможности проведения расширенного неонатального скрининга.

"5 центров неонатального скрининга с использованием широкого спектра современных лабораторно-диагностических технологий будут работать на полную мощность (80 тыс. тестирований в год) и обеспечат обследование новорожденных из всех регионов Украины", - отметил Ляшко.

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По его словам, в этих центрах смогут диагностировать 21 редкое заболевание, в частности спинальную мышечную атрофию, муковисцидоз, фенилкетонурию, эндокринологические заболевания и тому подобное.

Он уточнил, что на базе "Охматдета" будет создан высокотехнологичный референс-центр для подтверждения диагноза с использованием широкого спектра современных лабораторно-диагностических технологий.

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Автор: Антонина Доломанжи