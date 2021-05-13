На следующей недели в Украине ухудшится официальная статистика по заболевшим COVID-19 и летальным случаям.
Об этом говорится в сообщении Национальной академии наук Украины.
"В течение следующей недели можно ожидать незначительное увеличение количества новых выявлений и летальных исходов в официальной статистике. Это связано не с ухудшением эпидемической динамики, а со стабилизацией систем сбора и обработки информации и возвращением к предыдущим тенденциям", - говорится в сообщении.
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Согласно статистике, в мае уменьшилось количество новых случаев заболевания, госпитализаций и смертей. Однако, как объясняют ученые, это связано с большим количеством выходных и праздничных дней.
Напомним, в Украине за минувшие сутки выявлено 6813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 289 детей и 160 медработников.
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