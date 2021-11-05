Такие центры планируют открыть в каждом областном центре.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал открытие в областях центров, которые будут вносить данные о вакцинации за рубежом в электронную систему здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказал министр во время встречи с журналистами.

"Чтобы не было никакой возможности подделывать справки, мы хотим открыть в каждой области по два-три центра, где можно будет перевести международный сертификат на внутренний. Международный сертификат действует на территории Украины. Если ты хочешь занести данные в электронную систему здравоохранения, то приходишь в этот центр. Там будет доступ ко всем документам из каждой страны, которые они выдают. Там будут все сделки. То есть люди будут обучены, у них будет доступ и они будут вносить", - пояснил министр.

Ляшко уточнил, что такие центры планируют открыть в каждом областном центре.

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Коронавирус в Украине

В Украине за сутки выявили 26 488 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1654 ребенка и 488 медработников.

Более 11 млн украинцев уже получили одну дозу вакцины от COVID-19. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, с начала вакцинальной кампании привито 11 млн 086 тыс. 047 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 млн 762 тыс. 884. Всего проведено 18 млн 848 тыс. 929 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МИНЗДРАВА 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко