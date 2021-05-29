В лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались более 599,7 тысячи людей.

В Украине первую дозу вакцины от коронавирусной болезни получили более одного миллиона человек, две дозы – почти 124 тысячи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

От начала вакцинальной кампании в Украине привито 1 008 859 человек, из них получили 1 дозу – 1 008 857 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 123 тысячи 964 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 132 821 прививки.

Вчера против COVID-19 было привито 16 тысячи 815 человек. Одну дозу получили 9 тысячи 785 человек, полностью иммунизированные – 7 тысячи 30 человек.

Читайте такжеCOVID-19 в Украине: в пятницу подтвердили еще 3 тысячи новых случаев инфицированияПо состоянию на 29 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 599 тысячи 777 человек.

Вакцинация в Украине началась 24 февраля.

Прививки гражданам делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute), CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

Эксперты считают, что именно быстрая вакцинация в мире позволит предотвратить появление новых опасных штаммов, неуязвимых к уже разработанным препаратам.

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Автор: Виктория Токарева