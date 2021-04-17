Прививки получат работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сервисных центров, пограничники, полицейские, нацгвардейцы. Первыми вакцинируют работников, которые чаще других контактируют с населением.

В Украине от коронавируса начали вакцинировать сотрудников органов системы Министерства внутренних дел.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"Первыми вакцинируем работников, больше других контактируют с населением: гарнизоны аэропортов «Борисполь» и «Жуляны», подразделения НГУ в зоне ООС, работники общественной безопасности, подразделения патрульной полиции. Далее вакцинируем всех сотрудников системы МВД: Нацполицию, ГСЧС, Нацгвардию, пограничную службу, сервисные центры, высшие учебные заведения, экспертную службу, сотрудников МВД", - сообщил Аваков.

Следующим этапом медики будут делать прививки членам семей сотрудников органов системы МВД. Всего с семьями планируется охватить около 800 тысяч человек.

Министр отметил, что прививки добровольные. При этом он добавил, что вакцинация является необходимой мерой для тех, кто находится в зоне риска, выполняя профессиональные обязанности.

При этом министр заверил, что обязательно сделает прививку от COVID-19 и призвал вакцинироваться всех сотрудников системы МВД.

Вакцинация работников органов системы МВД будет осуществляться препаратом CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, и Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

"За время существования человечество претерпело 17 ужасных пандемий, которые унесли жизни более 340 миллионов человек. И только благодаря изобретению вакцинации удалось остановить страшные заболевания. Вакцинация помогла избавить человечество от таких болезней как оспа и чума, а также почти искоренила полиомиелит", - напомнил Аваков.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Справка УНИАН. 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей уважаемого возраста, военнослужащие, которые проходят службу в районе проведения ООС.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови с лицензией. Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз. Прививки вакциной CoronaVac делают полицейским, представителям маломобильных групп населения, лицам, которые за ними ухаживают, олимпийцам, паралимпийцам и людям, которые будут принимать участие в проведении ВНО-2021.

Кроме того, 16 апреля в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX поступили первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer, первые прививки этой вакциной начнут работы 18 апреля.

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Автор: Богдан Слуцкий