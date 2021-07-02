Кузин отметил, что в Минздраве рассматривают три сценария развития эпидемии в связи с появлением штамма “Дельта” в Украине.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин убежден, что в Украине будет “осенняя” волна COVID-19, вызванная штаммом “Дельта”, во время которой по пессимистическому прогнозу может быть на 30-40% больше больных, чем осенью прошлого года.

Об этом он сообщил в эфире программы «Сніданок з 1+1».

Кузин анонсировал обновленный алгоритм эпидемического надзора, потому что “мы должны применять усиленные меры эпидемического контроля”.

"Будет детальное расследование по каждому такому случаю (инфицирование штаммом "Дельта" - УИНАН), который будет зарегистрирован на территории Украины и усиление потенциала по секвенированию (выявление мутаций коронавируса — УНИАН)”, - подчеркнул главный санврач.

Читайте такжеМогли пропустить: старые COVID-образы украинцев проанализируют на наличие штамма " Дельта"

Кузин отметил, что в Минздраве рассматривают три сценария развития эпидемии в связи с появлением штамма “Дельта” в Украине: “Если мы будем говорить о тех сценариях, которые рассматриваются, то их три: оптимистичный, средний или реалистичный, и пессимистичный. Я не буду озвучивать цифры..."Дельта" - штамм обычно вызывает на 30-40% больше госпитализаций и соответственно на 30-40% будет больше случаев заражения по отношению к осенней волне - это худший сценарий”.

“За счет ускорения темпов вакцинации и за счет адекватного и полноценного эпидемического надзора это можно будет уменьшить, но, действительно, осенняя волна будет, и мы надеемся, что мы будем идти по оптимистичному или реалистичному сценарию”, - добавил Кузин.

Мутация коронавируса: что известно

Как сообщал УНИАН, один из самых опасных из известных ныне штаммов коронавируса «Дельта» уже зафиксировали в Украине.

Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2-линия B.1.617.2 - впервые обнаружили в Индии осенью 2020 года.

В НАН Украины ожидают, что до конца лета штамм «Дельта» будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из РФ может распространиться более быстрыми темпами и привести к более тяжелым последствиям, чем в западных странах.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров