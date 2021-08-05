Сейчас обязанности главы НСЗУ временно исполняет Дмитрий Самофалов.

Правительство объявило повторный конкурс на занятие должности председателя Национальной службы здоровья Украины, начиная с 5 августа.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что 4 августа Кабинет министров Украины принял соответствующее распоряжение.

Распоряжением утверждены условия проведения конкурса, которыми определены документы, необходимые для участия в конкурсе, срок их представления и требования к кандидатам.

Документы будут приниматься до 17:00 18 августа через Единый портал вакансий Государственной службы.

Тестирование кандидатов состоится 25 августа.

Относительно квалификационных требований к кандидатам, то они, в частности, должны иметь степень высшего образования не ниже магистра и опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б", или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях в сфере здравоохранения не менее 3 лет, а общий стаж - не менее 7 лет.

В Минздраве напомнили, что сейчас обязанности главы НСЗУ временно исполняет Дмитрий Самофалов.

Конкурс на должность главы НСЗУ: что известно

Отмечается, что 4 августа Кабинет министров Украины принял соответствующее распоряжение.

Распоряжением утверждены условия проведения конкурса, которыми определены документы, необходимые для участия в конкурсе, срок их представления и требования к кандидатам.

Документы будут приниматься до 17:00 18 августа через Единый портал вакансий Государственной службы.

Тестирование кандидатов состоится 25 августа.

Относительно квалификационных требований к кандидатам, то они, в частности, должны иметь степень высшего образования не ниже магистра и опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б", или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях в сфере здравоохранения не менее 3 лет, а общий стаж - не менее 7 лет.

В Минздраве напомнили, что сейчас обязанности главы НСЗУ временно исполняет Дмитрий Самофалов.

Автор: Таня Поляковская