С коронавирусной болезнью вчера госпитализировали 1 тысячу 747 человек, умерли – 278.

За прошедшие сутки в Украине выявили 5 тысяч 930 больных COVID-19, в частности, заболели 373 ребенка и 137 медработников.

Об этом в Facebook сообщает Министерство здравоохранения.

С коронавирусной болезнью вчера госпитализировали 1 тысяч 747 человек, умерли – 278, выздоровели – 10 тысяч 369 человек.

За все время пандемии в Украине COVID-19:

заболели 3 миллиона 660 тысяч 620 человек;

выздоровели – 3 миллиона 460 тысяч 249 человек;

умерли – 95 тысяч 690.

Сделано 16 миллионов 757 тысяч 339 ПЦР-тестов.

Читайте такжеВ Украине обнаружили новые случаи заражения "Омикроном"Также отмечается, что за сутки более 117 тысяч граждан получили прививки от COVID-19.

Одну дозу ввели 31 тысяче 671 человеку, полностью иммунизированы – 83 тысяч 287. Дополнительную дозу получили 692 человека, бустерную – 1 тысяч 392.

От начала вакцинальной кампании в Украине привитые 14 миллионов 671 тысяча 169 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 13 миллионов 625 тысяч 553, получили дополнительную дозу – 3 тысяч 302 человека, бустерную – 3 тысяч 672 человека.

Вакцинация против COVID-19 в Украине

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля.

Прививки делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря в Украине также могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавируса люди, имеющие определенные медицинские показания.

Кроме того, с 24 декабря медики и сотрудники домов интернатного типа могут получить ревакцинальную дозу вакцины против COVID-19.

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