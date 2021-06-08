Смертность от коронавируса в Украине со вчерашнего дня выросла более чем втрое.

В Украине за прошедшие сутки, 7 июня, обнаружили 1 602 новых случая COVID-19. Среди них 95 детей и 94 медработники. Также 6 751 пациент выздоровел, а 118 — умерли от осложнений - это более чем втрое больше, чем в позапрошлые сутки, когда в стране зарегистрировали 33 летальных случая.

Как сообщает Министерство здравоохранения, с подозрением или подтвержденным диагнозом госпитализировали 483 людей.

Количество выздоровевших за сутки значительно превышает количество больных. Такая динамика наблюдается почти два месяца.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии у нас зафиксировали 2 216 654 случая заражения коронавирусом. Из них 51 333 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 101 722 — выздоровели. Сегодня болеет: 63 599 - на 5 267 человек меньше, чем за прошедшие сутки.

Тест на коронавирус в Украине: что известно

Лаборатории сделали 57 556 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 33 355, методом ИФА — 10 821. Также сделали 13 380 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 10,3 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса: что известно

За сутки в Украине сделали 48 161 прививки от коронавируса. За все время первая из двух доз получили 1 284 143 человека, а завершили вакцинацию, то есть получившие обе дозы 152 142 человека.

По состоянию на 08 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 653 525 человек.

Справка УНИАН. 24 февраля 2021 года в Украине началась кампания по вакцинации. На сегодняшний день прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio произведенной в Южной Корее, и вакциной Janssen, разработанной американской компанией Johnson & Johnson.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко