В Минобразования отметили, что изначально в сфере образования 32% сотрудников были готовы на вакцинацию.

В Украине правительство прорабатывает механизм введения обязательной вакцинации от коронавируса для учителей. Пока от педагогов законодательно не требуют обязательно прививаться от COVID-19.

Как заявил министр образования Сергей Шкарлет в интервью РБК-Украина, учителя являются потенциальными носителями вируса, которые находятся в группе детей и коллег.

"Дети меньше болеют, но они тоже являются носителями. Надо подумать о том, возможно, нужно в квалификационную характеристику профессии внести обязательно либо вакцинацию, либо ПЦР-тест", - заявил Шкарлет.

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Министр добавил, что изначально в сфере образования были готовы 32% сотрудников на вакцинацию.

"По состоянию на сейчас по школам и садикам у нас уже 250 тысяч работников записаны на вакцинацию, по учреждениям высшего образования и колледжам желающих более 25 тысяч (в среднем по всем учреждениям это более 90% всех сотрудников). Точно знаю, что по Киеву уже даже начали ревакцинацию. Возможно, название вакцины Pfizer даст нам еще больший процент желающих", - добавил он.

Напомним, 18 мая в Украину доставили вторую партию вакцины от коронавируса Pfizer. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, этой вакциной будут прививать учителей.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко