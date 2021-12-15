Большинство регионов Украины теперь находится в "желтой" зоне.

8 регионов Украины остаются в "красной" зоне, 15 - в "желтой".

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения.

Читайте такжеДвум областям Украины на этой неделе "светит" выход из "красной" зоны карантина – KSEПо состоянию на 14 декабря в 8 областях - Волынской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской - держатся показатели "красной" зоны. В этих регионах на протяжении последних дней высокий коэффициент выявления случаев инфицирования.

В двух областях - Винницкой и Хмельницкой - ситуация улучшилась. Днем ранее Минздрав относил их к "красной" зоне, уже сегодня - к желтой.

Показателям "желтой" зоны также отвечают Киев, Днепропетровская, Донецкая, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

В "оранжевой" зоне сейчас два региона - Одесская и Закарпатская области. В Одесской области высокий коэффициент выявления случаев инфицирования, на Закарпатье - высокий уровень госпитализации.

Напомним, что данные Минздрава касательно зонирования берутся во внимание во время принятия правительственной комиссией решения об установлении уровня эпидопасности в том или ином регионе и внедрении соответствующих карантинных ограничений.

Карантин в Украине

С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, принятые правительством.

"Коснутся они, в первую очередь, невакцинированных украинцев. Теперь посещать общественные места при "желтом" уровне эпидопасности смогут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ - "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о", - отметил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, отелей и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку от COVID-19. В то же время, для посещения общественных мест можно будет использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ - COVID-сертификат о выздоровлении.

"Таким образом, на "желтом" уровне эпидопасности заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов", - подытожил представитель правительства.

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Автор: Анастасия Печенюк