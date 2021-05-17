В стране в целом наблюдается положительная динамика по заболеваемости COVID-19: восьмую неделю подряд ее уровень стабильно снижается.

В Украине часть областей могут перейти на «зеленый» уровень эпидемической опасности.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

«Почти все области сейчас находятся в «желтой» зоне. Черкасская область - единственная в «оранжевой» зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Также есть часть областей, которые могут перейти на «зеленый» уровень эпидемической опасности», - сказал глава правительства.

Отмечается, что в Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусной болезнью: восьмую неделю подряд ее уровень стабильно снижается.

По данным Шмыгаля, на сегодняшний день в Украине 243 тыс. активных больных по сравнению с 420 тыс. на пике эпидемии.

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Ситуация с коронавирусом в Украине

За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 2 тыс. 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 156 тыс. человек. Выздоровели 1 млн 864 тыс. 593 человека. ПЦР-тестов проведено 9 млн 851 тыс. 754. Летальных случаев зарегистрировано 48 тыс. 184.

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Автор: Константин Гончаров