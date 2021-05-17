За сутки в Украине обнаружили 2136 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки подтвердили в Донецкой, Ривненской и Сумской областях.

В Украине за минувшие сутки, 16 мая, обнаружили 2 136 новых случаев COVID-19 - среди них 104 ребенка и 47 медработников. Также 6 869 пациентов выздоровели, а 109 — умерли от осложнений заболевания. В больницы с подозрением или подтвержденным заболеванием попали 1 260 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Читайте также"Осенью будет вспышка": академик НАН спрогнозировал ход пандемии коронавируса в УкраинеСуточный показатель заболеваемости традиционно снизился после выходных, он является самым низким за последние три месяца.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Донецкой (190), Ривненской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Киеве за сутки зафиксировали 102 случая инфицирования COVID-19.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 2 156 000 случаев коронавируса, из них 1 864 593 человека выздоровели и 48 184 умерли от осложнений.

Сейчас по данным сайта Worldometers Украина среди стран мира занимает 19 место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы – 6 позицию и 2 по суточной смертности.

Тест на коронавирус в Украине: что известно

Лаборатории за минувшие сутки совершили 17 306 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 9 966, методом ИФА — 1 396. Также сделали 17 5 944 экспрес-теста на антиген к вирусу.

За все время в Украине провели 9,8 млн ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Со вчерашнего дня прививки от коронавируса получили 2 230 человек. С начала вакцинальной кампании привито 940 160 человек, из них получили 1 дозу – 940 158 человек.

Впрочем, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы - 18 394 гражданина Украины, из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом.

Прививки проводили 41 мобильная бригада по иммунизации и 83 пункта прививки. Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 558 857 человек.

Ни одной прививки за сутки не сделали в Кировоградской области.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко