Прививают людей, которые записались в лист ожидания через "Действие" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

В Украине во всех регионах уже работает более 130 центров массовой вакцинации против COVID-19, в которых прививают людей, которые записались в лист ожидания из-за "Дію" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В центрах вакцинации прививают как тех, кого предварительно пригласили телефонным звонком или сообщением, так и по другой очереди всех желающих, которым еще не поступило приглашение, но которые есть в листе ожидания. Приоритет отдается пожилым людям.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась с 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее.

29 мая в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко