Новые нормы касаются и продажи лекарственных средств через интернет.

Верховная Рада Украины ввела штрафы до 6 800 гривень за продажу лекарственных средств лицам, не достигшим четырнадцати лет.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за реализацию (отпуск) лекарственных средств в запрещенных законодательством случаях и установление ответственности за реализацию (отпуск) лекарственных средств лицам, которые не достигли четырнадцати лет (малолетним лицам) (регистрационный номер 5123-1)" проголосовали 315 народных депутатов.

Внесенные изменения предусматривают штраф от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 400 до 5 100 гривень) за реализацию (отпуск) лекарственных средств в аптечных учреждениях лицу, не достигшему 14-летнего возраста. Это касается и продажи с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом (электронная розничная торговля лекарственными средствами), а также доставки лекарственных средств конечному потребителю – лицу, не достигшему 14-летнего возраста.

Читайте такжеPfizer разрешила другим компаниям производить свои таблетки против COVID-19За повторное совершение такого нарушения в течение года предусмотрен штраф от трехсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5 100 до 6 800 гривень).

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, но не ранее дня вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств лицам, не достигшим четырнадцати лет (малолетним лицам)".

Как сообщал УНИАН, в июле Верховная Рада запретила продажу лекарственных средств лицам, не достигшим 14 лет. А в сентябре парламент одобрил законопроект о регистрации и рекламе лекарств.

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Автор: Надя Пришляк