К счастью, от гриппа в Украине никто не умер.

За неделю в Украине 146 тысяч человек заболели ОРВИ, в том числе коронавирусной инфекцией COVID-19. Уровень интенсивной заболеваемости на 20,4% ниже эпидемического порога, рассчитанного для Украины.

Как сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава, в большинстве регионов Украины интенсивность эпидемического процесса ОРВИ, в частности COVID-19, была на низком уровне.

Читайте такжеКомаровский объяснил, как отличить симптомы коронавируса от ОРВИ

В Запорожской и Тернопольской областях интенсивная заболеваемость ОРВИ превысила эпипорог на 0,6% и 3,3% соответственно, что соответствует среднему уровню интенсивности эпидемического процесса.

В Ивано-Франковской области уровень интенсивной заболеваемости превысил эпидемический порог на 55,7%, что свидетельствует о высоком уровне интенсивности.

В детских медучреждениях зарегистрировали 103 случая заболевания гриппоподобными заболеваниями (ГПЗ), а у 211 пациентов – тяжелая острая респираторная инфекция (ТОРИ).

“Образцы материалов для одновременного ПЦР-тестирования на грипп и коронавирус взяты у 42 пациентов с ГПЗ. Согласно результатам в Харьковской области, вирусы гриппа типа А не подтипы (2), SARS-CoV-2 (1), PC-вирусы (1) и аденовирус (1). Во Львовской области – коронавирус SARS-CoV-2 (1). В Сумской области выявлены коронаврус (2), парагрипп (1), риновирус (1) и в одном случае - одновременное заражение риновирусом и коронавирусами типа OC-43. В Одесской области выявлены коронавирусы, такие как OC-43 (1), PC-вирусы (1) и в трех случаях - одновременное заражение коронавирусами, такими как OC-43 и бокавирус (1); Коронавирусом OC-43 и парагриппом (1); метапневмавирусы и паравирусы (1), - говорится на сайте Центра.

Некоторые образцы материалов еще исследуются.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, нашли во Львовской (1), Кировоградской (1) и Харьковской (1) областях.

В центре отметили, что с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировались 190 тысяч человек, среди которых почти 91 тысяча человек из медицинских и эпидемических групп риска.

В целом, с начала эпидемического сезона, с 28 сентября по 14 февраля 2021 года:

переболело 7,9% населения страны;

госпитализированы 62 112 человек, 32,7% из них – дети в возрасте до 17 лет;

зарегистрировано 739 пациентов с ГПЗ;

зарегистрировано 1886 пациентов с ТОРИ.

Ранее в Госстате сообщили, что смертность от COVID-19 превысила уровень гриппа и пневмонии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко