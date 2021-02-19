В 2020 году в Украине умерло 616 тыс. 835 человек, что стало самым большим показателем за последние пять лет.
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Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot.
Отмечается, что избыточная смертность, по сравнению с тремя предыдущими годами, составила 35 тыс. человек.
«Наибольшая смертность за последние три года зафиксирована в декабре 2020 года - умерло 67 тыс. человек. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре этого же года – 63 тыс. смертей», - сказано в сообщении.
По данным платформы, в топе причин смертей украинцев все еще остаются сердечно-сосудистые заболевания (в эту группу входят инфаркты и инсульты), онкологические заболевания и несчастные случаи. Из-за коронавируса или его последствий в 2020 году умерло 18,5 тыс. человек.
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