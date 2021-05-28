Прививать будут китайской вакциной CoronaVac, в первую очередь - лиц старше 60 лет.

Во вновь созданном центре вакцинации во Львове в течение 29-30 мая планируют привить более 1 тыс. человек, зарегистрировавшихся через приложение «Дія».

Об этом в Facebook заявил председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

«Уже в эту субботу в новом центре на «Арене Львов» будут вакцинировать людей, которые зарегистрировались в список ожидания через приложение «Дія». В первую очередь - лиц старше 60 лет», - сообщил он.

Козицкий добавил, что в течение выходных две бригады будут работать до обеда (10:00-15:00), другие две - после обеда (15:00-19:00).

Читайте такжеВо Львове на стадионе планируют открыть центр массовой вакцинации населения от СOVID-19

«Прививать будут китайской вакциной CoronaVac. За выходные планируют вакцинировать более тысячи человек», - отметил председатель ОГА.

По словам чиновника, профильным департаментом ОГА совместно с управлением здравоохранения Львовского городского совета создана группа специалистов, которые будут обзванивать жителей города и области.

Козицкий подчеркнул, что за соблюдением всех установленных мер по предотвращению распространения COVID-19 (ношение масок, соблюдение физической и социальной дистанции, использование дезинфицирующих средств для рук и т.д.) будут следить ответственные лица и волонтеры.

Он напомнил, что вакцинация лиц из приложения «Дія» в центрах вакцинации в выходные дни - это пилотный проект Минздрава, который реализуется по поручению президента Владимира Зеленского. Стартует пока в трех городах Украины - во Львове, Киеве и Одессе.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская