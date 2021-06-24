За минувшие сутки в Киеве выявлено 223 случая коронавирусной болезни.

В столице вчера впервые за долгое время не зафиксировано летальных случаев от осложнений COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«223 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных исходов не зарегистрировано», - сообщил Кличко.

По его данным, всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 5 тыс. 185 летальных случаев в результате коронавирусной болезни. А подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 212 тыс. 834.

Вчера COVID-19 был выявлен у 121 женщины в возрасте от 18 до 88 лет, 87 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, а также у 10 девочек от 8 месяцев до 17 лет и пяти мальчиков от 4 до 17 лет.

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В больницы были госпитализированы 43 больных, а также 22 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 605 человек.

В общем коронавирус преодолели 203 тыс. 547 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком районе - 54, в Днепровском - 41 и в Оболонском районе - 30 случаев.

Коронавирус в Украине

23 июня в Украине было выявлено 937 новых случаев COVID-19, умерли от осложнений болезни 58 человек.

За все время пандемии в стране COVID-19 заболели свыше 2 млн 231,9 тыс. человек; умерли – почти 52,2 тыс.

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Автор: Инна Андалицкая