Справки выдавали без проведения обследования пациента и отбора материалов для исследования.

В Ривне разоблачили туристическое агентство, которое торговало фальшивыми ПЦР-тестами на COVID-19.

Об этом сообщает Ривненская областная прокуратура.

Отмечается, что одно из ривненских турагентств предлагало купить поддельный тест на COVID-19 гражданам, планировавшим выехать за границу.

"Справки выдавали без проведения обследования пациента и отбора материалов для исследования. Следовательно, инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Украине умерли 70 рожениц с коронавирусом: врачи призвали беременных прививаться PfizerПравоохранители провели обыск в офисе туристического агентства и дома у фигурантов. По их результатам изъяли компьютеры, копии документов и уже оформленные будущими датами справки о прохождении гражданами исследования на наличие COVID-19 путем ПЦР-тестирования, с отрицательным заключением о наличии коронавирусной инфекции.

Согласно ч. 3 ст. 358 УК Украины, в соответствии с которой осуществляется уголовное производство, злоумышленникам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что украинский врач Евгений Комаровский предлагает платить пенсионерам за вакцинацию от коронавируса.

Вас также могут заинтересовать новости

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Светлана Макринская