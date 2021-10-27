Препарат будет применяться для лечения пациентов с острой респираторной болезнью COVID-19, находящихся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения.

Министерство здравоохранения распределило в регионы лекарственное средство "Біовен" для лечения коронавирусной болезни.

Об этом проинформировала пресс-слжуба Минздрава.

Препарат будет применяться для лечения пациентов с острой респираторной болезнью COVID-19, находящихся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения.

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Так, с 27 октября начнется развоз лекарственного средства в регионы. 27 октября первую партию направят в Киев и Киевскую область. 28 октября – в Волынскую и Ривненскую области. 3 ноября – в остальные регионы Украины.

Всего планируется развезти 7 557 флаконов, что должно покрыть 100% потребностей.

Лекарственное средство было закуплено за средства государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября в регионы доставили 2 тыс. 784 флаконов препарата "Тоцилизумаб", который ГП "Медзакупки Украины" закупило по заказу Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, "Тоцилизумаб" используют для помощи тяжелобольным пациентам с COVID-19. Речь идет о госпитализированных взрослых и детях от 2 лет, которые получают кортикостероиды и требуют дополнительного кислорода, неинвазивной или инвазивной искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЕКМО).

Разрешение на экстренное использование этого препарата 24 июня выдало Управление продовольствия и медикаментов (FDA), США.

18 августа Всемирная организация по здравоохранению рекомендовала "тоцилизумаб" для лечения тяжелых случаев коронавирусной инфекции. Производит лекарство швейцарская фармацевтическая компания.

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Автор: Леся Лещенко