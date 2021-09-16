Заболеваемость коронавирусной болезнью в области растет.

В Харьковской области в реанимациях и среди умерших больных COVID-19 нет ни одного вакцинированного.

Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк, информирует пресс-служба ОГА.

Он констатировал, что заболеваемость в области растет.

"За вчерашний день почти у 500 человек подтвержден COVID-19. За последние сутки было почти 140 госпитализаций больных. Поэтому, безусловно, у нас есть негативная динамика", - сказал Черняк.

Он также сообщил, что сейчас в "ковидных" больницах области находятся 947 пациентов с коронавирусом.

"Из этих 947 человек, которые сегодня находятся в больнице, только 3,5% являются вакцинированными. Это свидетельствует о том, что, как говорил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пандемия становится пандемией невакцинированных. Ни одного человека из вакцинированных нет - ни в реанимации, ни среди мертвых", - подчеркнул заместитель председателя ХОГА.

Что касается результативности действия разных вакцин, заместитель председателя ОГА отметил, что сейчас все вакцины, которыми прививали жителей области (Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac, Moderna), "работают".

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Коронавирус в Украине

В Украине вчера, 15 сентября, зафиксировали 5 744 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 629 детей и 95 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 507 человек, умерли от осложнений - 101.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415), Одесской (347) областях и Киеве (362).

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Автор: Леся Лещенко