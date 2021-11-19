Врач отмечает, что самое страшное сейчас - возраст инфицирования коронавирусом помолодел, болезнь протекает более агрессивно, дети уже попадают в больницу.

Каждый раз коронавирус мутирует. По сравнению с предыдущими волнами пандемии сейчас массово идет дыхательная недостаточность и она развивается гораздо быстрее.

Об этом в интервью Obozrevatel рассказала главный врач 4-й городской клинической больницы Татьяна Мостепан.

"К примеру, когда у нас была первая волна и мы только знакомились с коронавирусом, так первый, второй, третий месяц действительно были сложные случаи. Но мы принимали H1N1 грипп в свое время, там были более сложные геморрагические пневмонии, мы видели более сложных пациентов. Тогда было просто много кислородзависимых пациентов и конечно реанимация. Во вторую волну тоже наблюдались почти все кислородзависимые, много тяжелых реанимационных. Но тогда госпитализировали пациента, если он настаивал. Если же сейчас смотреть по протоколам, все жестко – если сатурация свыше 92, то человек не должен госпитализироваться. Это средняя степень тяжести, которая лечится дома. На сегодняшний день мы видим, что просто массово идет дыхательная недостаточность и она развивается гораздо быстрее. Если раньше это был 10-11 день, сейчас это на 7-8 день", - отметила врач.

Читайте такжеОколо миллиона украинцев верят в мутации из-за вакцины от COVID-19 - исследование

По словам медика, сейчас коронавирус достаточно агрессивно и стремительно поражает молодежь.

"Мы видим молодых людей. Идет очень быстрая, агрессивная, мгновенная смена состояний, быстрая декомпенсация всех хронических заболеваний, которые есть у человека. И я даже сказала бы, что не успевает лабораторная диагностика до клинической картины. Или наоборот – бывает, приезжает пациент и еще более-менее дышит, сатурация немного низкая, он весь возбужденный, вроде бы и активный. Производится обследование легких – а там 80% поражения. То есть мы понимаем, что день-два – и он рухнет. Большинство пациентов также жалуется, что чувствуют себя нормально, а затем в один момент им становится плохо и они начинают задыхаться. И в этот момент, к сожалению, уже идут значительные изменения в легких и так далее. И мы уже говорим о запоздалой госпитализации. Но самое страшное – что возраст помолодел, болезнь протекает более агрессивно, дети уже попадают в больницу", - говорит врач.

Как отметила Мостепан, если, например, в прошлую волну украинцы 40, 35, 33 лет – это были очень редкие пациенты, то сейчас видим, что с каждой неделей количество молодых людей постепенно увеличивается.

"Возрастная группа преобладает. Но мы говорим, что если, например, в прошлую волну у нас 40, 35, 33 года – это были очень редкие пациенты, то сейчас видим, что с каждой неделей количество молодых людей постепенно увеличивается. Преимущественно, конечно, это группа риска и пожилые люди. Но и процент молодых людей увеличивается, а также смертность. Вы статистику видите? Да. Таких цифр, мне кажется, у нас еще никогда не было. Если говорить откровенно, это уже национальная безопасность...", - предупреждает врач.

Напомним, в Украине с начала пандемии количество смертей от осложнений COVID-19 превысило 80 тысяч человек: за последние сутки - 725 умерших.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко