С начала кампании по вакцинации против COVID-19 привиты более 936,4 тыс. человек.

В Украине вчера прививки от коронавируса получили более 23,6 тыс. человек.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

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«23638 человек привиты против COVID-19 за сутки 14 мая 2021 года в Украине», - написал он.

Всего с начала кампании по вакцинации против COVID-19 привиты 936 тыс. 499, из них получили две дозы - 13 тыс. 661.

Прививки проводились 271 мобильной бригадой по иммунизации и в 910 пунктах вакцинации.

По состоянию на 10 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 553 тыс. 415 человека.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Украина получила 1,2 миллиона доз вакцины компании Sinovac, 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки. В рамках СOVAX – 367 тысяч вакцин от AstraZeneca-SKBio и 117 тысяч доз Comirnaty/Pfizer.

До конца мая ждут еще 705 тысяч доз вакцины в рамках COVAX. Еще около 500 тысяч доз Pfizer по прямым контрактам должны прибыть в Украину в мае-июне.

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Автор: Виктория Токарева