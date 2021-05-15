В Украине вчера прививки от коронавируса получили более 23,6 тыс. человек.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.
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«23638 человек привиты против COVID-19 за сутки 14 мая 2021 года в Украине», - написал он.
Всего с начала кампании по вакцинации против COVID-19 привиты 936 тыс. 499, из них получили две дозы - 13 тыс. 661.
Прививки проводились 271 мобильной бригадой по иммунизации и в 910 пунктах вакцинации.
По состоянию на 10 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 553 тыс. 415 человека.
Вакцинация в Украине
- Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.
- Украина получила 1,2 миллиона доз вакцины компании Sinovac, 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки. В рамках СOVAX – 367 тысяч вакцин от AstraZeneca-SKBio и 117 тысяч доз Comirnaty/Pfizer.
- До конца мая ждут еще 705 тысяч доз вакцины в рамках COVAX. Еще около 500 тысяч доз Pfizer по прямым контрактам должны прибыть в Украину в мае-июне.
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