В государственном приложении "Дія" запустили новую функцию с COVID-документами. Теперь пользователь может загрузить сертификат о вакцинации в формате PDF.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Ранее функция загрузки COVID-сертификата в формате PDF была доступна лишь на портале "Дія".
Читайте такжеВ "Дії" объяснили, как проверить действительность COVID-сертификата"Сделали это для вашего удобства, так как посещения центров массовой вакцинации, общение с пользователями показало, что многие, все равно, дополнительно загружает сертификат с портала, делает скриншоты QR. Теперь в несколько кликов можете это сделать в приложении", — подчеркнул глава Минцифры.
Министр также опубликовал видеоинструкцию того, как воспользоваться новой функцией.
Как сообщал УНИАН, в государственном приложении "Дія" появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста. Документ действует 72 часа с момента сдачи анализа.
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