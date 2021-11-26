Ранее опция была доступна лишь на портале "Дії".

В государственном приложении "Дія" запустили новую функцию с COVID-документами. Теперь пользователь может загрузить сертификат о вакцинации в формате PDF.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Ранее функция загрузки COVID-сертификата в формате PDF была доступна лишь на портале "Дія".

Читайте такжеВ "Дії" объяснили, как проверить действительность COVID-сертификата"Сделали это для вашего удобства, так как посещения центров массовой вакцинации, общение с пользователями показало, что многие, все равно, дополнительно загружает сертификат с портала, делает скриншоты QR. Теперь в несколько кликов можете это сделать в приложении", — подчеркнул глава Минцифры.

Министр также опубликовал видеоинструкцию того, как воспользоваться новой функцией.

Как сообщал УНИАН, в государственном приложении "Дія" появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста. Документ действует 72 часа с момента сдачи анализа.

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Автор: Марта Гичко