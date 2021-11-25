В государственном приложении "Дія" появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста. Документ действует 72 часа с момента сдачи анализа.
Об этом сообщает УНИАН.
Отныне в меню COVID-сертификатов появилась опция генерирования сертификата об отрицательном ПЦР-тесте.
Бета-тестирование таких сертификатов началось 1 ноября. Сертификат действует 72 часа с момента сдачи анализа.
Сгенерировать сертификат об отрицательном ПЦР-тесте можно таким же способом, как COVID-сертификат о вакцинации. После обновления приложения в PlayMarket, AppStore или AppGallery в "Дії" нужно нажать "Услуги", выбрать пункт "COVID-сертификаты" и нажать "Сгенерировать сертификат".
Данные подтянутся автоматически после того, как пользователь даст согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСЗ).
Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении. Процесс занимает несколько минут.
Как сообщал УНИАН, электронный сервис государственных услуг "Дія" напомнил бизнесу и другим учреждениям о необходимости проверять COVID-сертификаты своих клиентов по QR-коду. Для этого не нужны никакие сканеры, ридеры и другое оборудование.
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