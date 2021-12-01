Состояние школьницы оценивается как средней тяжести.

В Кременчуге Полтавской области 8-летняя девочка отравилась таблетками, в результате чего ее госпитализировали.

Об этом сообщает местное издание "Кременчугская газета" со ссылкой на службу оперконтроля мэрии.

Пострадавшего ребенка поместили в реанимационное отделение детской больницы Кременчуга. Медики подозревают у девочки острое отравление медицинским препаратом для лечения артериальной гипертензии. Состояние школьницы оценивается как средней тяжести.

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Местные СМИ пишут, что она выпила две таблетки такого препарата.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября также в Кременчуге 4-летний мальчик попал в реанимацию. У него диагностировали отравление лекарствами. Оказалось, ребенок проглотил более 60 таблеток. Его жизнь пытаются спасти медики.

Ранее в Черниговской области 7-летний мальчик отравился таблетками при пьяной матери. На момент инцидента мать ребенка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ребенка госпитализировали в бессознательном состоянии.

Автор: Виолетта Орлова