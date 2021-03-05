Правоохранители отвергают версию влияния социальных сетей.

13-летняя школьница в Луцке наглоталась таблеток перед уроками в общежитии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Киеве увеличивается количество больных гриппом и ОРВИ

Сейчас подросток в тяжелом состоянии, ее госпитализировали в больницу.

"Состояние ребенка тяжелое, стабильное. Она не помнит, сколько употребила таблеток. Все, которые были дома, – она приняла", – заявил врач-анестезиолог Степан Пишак.

В школе утверждают, что с ровесниками у девочки были равные отношения, проявлений детской травли не замечали. В то же время правоохранители отвергают версию влияния социальных сетей.

Журналисты отмечают, что это уже третий похожий случай в регионе за неделю.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН