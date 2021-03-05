13-летняя школьница в Луцке наглоталась таблеток перед уроками в общежитии.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Сейчас подросток в тяжелом состоянии, ее госпитализировали в больницу.
"Состояние ребенка тяжелое, стабильное. Она не помнит, сколько употребила таблеток. Все, которые были дома, – она приняла", – заявил врач-анестезиолог Степан Пишак.
В школе утверждают, что с ровесниками у девочки были равные отношения, проявлений детской травли не замечали. В то же время правоохранители отвергают версию влияния социальных сетей.
Журналисты отмечают, что это уже третий похожий случай в регионе за неделю.
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