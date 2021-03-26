За сутки заболело более 40 медиков.

В Одесской области ситуация с COVID-19 выходит из-под контроля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила директор департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Наталья Одарий-Захарьева.

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Она акцентировала на том, что показатели по распространению коронавируса в регионе с каждым днем все больше ухудшаются: значительно увеличилось количество заболевших, в том числе врачей, и летальных случаев.

«За последние сутки в области COVID-19 выявлен у 1 тыс. 545 человек, из которых 708 – одесситы… Заболел 41 медик… Ситуация выходит из-под контроля. Если будет кислород, а медиков нет, кто будет работать в больницах?», - акцентировала чиновница.

Она добавила, что за сутки в области от последствий коронавируса умерли 19 человек, всего с начала эпидемии – 1 тыс. 698 летальных случаев.

По данным Одесского лабораторного центра Минздрава Украины, на утро 26 марта в Одесской области зарегистрированы 103 тыс. 328 случаев COVID-19, из которых 47 тыс. 953 — у жителей Одессы.

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Автор: Лариса Козовая