Люди отмечали событие в курортном поселке на арендованной базе отдыха.

В Одесской области пять человек заразились сальмонеллезом после употребления пищи на дни рождения.

Как сообщили сегодня журналистам в государственном учреждении «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины», групповая заболеваемость сальмонеллезом зарегистрирована в Измаильском районе.

В частности, пять взрослых были госпитализированы на прошлой неделе в инфекционное отделение местной больницы.

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Отмечается, что все заболевшие – участники празднования дня рождения, которое проходило в арендованных помещениях на базе отдыха «Мегапарус» села Приморское. Они связывают свое отравление с употреблением готовых блюд, которые были приготовлены в домашних условиях и хранились с нарушением температурного режима.

В очаге инфекции проведены противоэпидемические мероприятия.

По состоянию на сегодня, 30 июня, в стационаре остаются два человека.

Справка УНИАН. Сальмонеллез - это инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия рода Salmonella. Степень тяжести болезни зависит от серотипа, восприимчивости населения и ряда других факторов.

Источник возбудителя инфекции - животные (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, лошади, домашняя водоплавающая птица, куры, рептилии, кошки, собаки, домашние грызуны), больные сальмонеллезом люди или здоровые бактерионосители. Носительство может длиться от нескольких дней до нескольких лет. Человек в поддержании циркуляции сальмонелл в природе значительно уступает животным.

Механизм передачи инфекции — фекально-оральный. Заражение происходит алиментарным, водным и бытовым путями.

Сальмонеллез имеет летне-осеннюю сезонность, что связано с активацией в этот период механизма передачи бактерий.

Заболеваемость в городах в 2 раза выше, чем в селах.

Инкубационный период колеблется от 6 часов до 2-3 суток.

Болезнь может протекать в легкой форме. Тем не менее в некоторых случаях, связанное с болезнью обезвоживание может представлять угрозу для жизни.

Симптомы сальмонеллеза: повышение температуры, головная боль, слабость, недомогание, боль в животе, тошнота, рвота, диарея.

Профилактика сальмонеллеза должна включать широкий комплекс ветеринарных, санитарных и противоэпидемических мероприятий.

В случае появления симптомов заболевания немедленно обратитесь за медицинской помощью и не занимайтесь самолечением!

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Автор: Лариса Козовая