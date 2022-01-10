Заболевший мужчина работает за границей и недавно прибыл в город.

В Одессе обнаружен штамм коронавируса "Омикрон" у мужчины, который прибыл с семьей из-за границы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании в мэрии заявила первый заместитель директора департамента здравоохранения Одесского городского совета Надежда Гончаренко.

По ее словам, инфицированный – гражданин Украины, который работает за рубежом. Недавно вместе с семьей он прибыл в Одессу. Информация о заболевшем поступила в мэрию из Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, который получил соответствующее сообщение из частной лаборатории, где обследовался мужчина.

По данным Гончаренко, вся семья чувствует себя хорошо и в госпитализации пока не нуждается.

В настоящее время пациент наблюдается специалистами частной клиники. По данным горздрава, это первый случай выявления штамма "Омикрон" в Одессе.

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Ситуация с коронавирусом в Одессе

За последнюю неделю COVID-19 в Одессе выявлен у 644 человек, в том числе – у 31 ребенка. За минувшие сутки зарегистрированы 102 инфицированных, в том числе 8 детей. В настоящее время болеют коронавирусом 5 тыс. 468 человек, из которых 99 детей. В стационарах города – 215 инфицированных, из них 14 – дети.

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