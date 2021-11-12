Он стоит на Старосенной площади возле конечной остановки трамваев.

В Одессе появился трамвай, в котором делают прививки от COVID-19.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

Как отмечается, трамвай начал работать с 11 ноября, недалеко от железнодорожного вокзала.

"Отныне прививки от COVID-19 можно сделать в специальном вакцинальном трамвае. Для этого выделен один из новых трамваев одесской сборки – "Одиссей". Он стоит на Старосенной площади, возле конечной остановки трамваев и автостанции", - рассказали в пресс-службе.

Вакцинация проводится ежедневно с 9:00 до 17:00. При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

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В мэрии утверждают, что прививки делают медработники с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований. Сейчас в трамвае есть вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac, ожидается поставка препарата Moderna.

По данным государственного учреждения "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины", за последние сутки в Одесском регионе выявлено 1 тыс. 816 новых случаев COVID-19, из них 793 – в Одессе. Всего с начала пандемии в регионе, по официальным данным, заболели 213 тыс. 206 человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Лариса Козовая