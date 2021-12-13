Без мамы остался 5-летний мальчик.

В Одессе от COVID-19 скончалась 29-летняя жительница города Южный Анна Седунова, которая была беременной. У женщины остался 5-летний сын.

Об этом в Facebook заявил ее муж Александр Седунов.

По его словам, 12 ноября вся семья заболела COVID-19 и обратилась за медицинской помощью. Однако, как утверждает мужчина, женщине, которая была на 7-м месяце беременности, назначили неправильное лечение.

Первые 10 дней она находилась дома, где по рекомендации медиков принимала только жаропонижающие таблетки "Парацетамол", затем – трое суток в местном медучреждении, после чего ее отправили в родильное отделение Одесской областной клинической больницы.

Читайте такжеШтамм "Омикрон" может появиться в Украине уже на этой неделе-СНБОМужчина считает, что время было потеряно - 10 дней дома и 3 дня в местной больнице, где беременную подключили к кислороду (давали 6 литров при поражении 50% легких).

Александр обвиняет в смерти жены нескольких врачей.

"Лечили "Лазолваном"... В итоге отправили в роддом уже умирать. 2 дня роддома и 3 реанимации. 30 ноября умерла моя беременная жена с 7-месячным младенцем в утробе из-за халатности врачей. 18 дней мы боролись, но проиграли... Мою жену и дочь убили", - написал мужчина.

Он называет имена и фамилии медиков, которых считает виновными. В частности, гинеколога, у которого Седунова была на учете, а также - нескольких врачей Южненской городской больницы: заведующих гинекологическим и терапевтическим отделениями, а также главврача этой больницы.

По его мнению, жену трое суток держали в местной больнице, чтобы на ней "заработать деньги". Он объясняет, что государство выделяет на каждого больного ковидом 27 тыс. грн в сутки, а на беременных - 54 тыс. грн.

"Умножаем на 3 дня, получаем 162 тыс. грн заработали, и по итогу отправили умирать в роддом Одесской областной больницы, когда одного легкого уже не было и анализы превышали норму в 30 раз. Довели до цитокинового шторма", - написал Седунов.

Он просит президента Украины Владимира Зеленского взять под контроль случившееся, а Нацполицию и Генпрокуратуру открыть уголовное производство.

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Как уточнил в комментарии для УНИАН Седунов, в ближайшее время он намерен обратиться с соответствующим заявлением в Национальную полицию, прокуратуру и СБУ. В семье остался еще 5-летний сын.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Ривненщине от коронавируса умерла 20-летняя беременная девушка. Ее ребенка спасти не смогли.

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Автор: Лариса Козовая