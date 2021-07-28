Пассажиров будут проверять ежедневно в час пик.

В общественном транспорте Харькова будут проводить проверки по соблюдению масочного режима.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

"На станциях метрополитена и в наземном транспорте будут регулярно проверять соблюдение противоэпидемических мероприятий. Подобные рейды проводились и раньше, теперь их будут проводить чаще в связи с многочисленными нарушениями карантинных требований", - рассказали в ведомстве и добавили, что в частности сегодня соблюдение масочного режима проверили на станции метро "Проспект Гагарина".

Как сообщил заместитель городского головы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города Андрей Руденко, соблюдение карантинных норм контролируют представители Национальной полиции, Харьковского горсовета и Госпродпотребслужбы.

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"Будут работать ежедневно в час пик, чтобы останавливать недобросовестных пассажиров, которые ведут себя некорректно по отношению к другим и, к сожалению, забыли, что мы пережили несколько месяцев назад. Все зависит от того, насколько мы дисциплинированы и как соблюдаем правила", - отметил Руденко.

По словам начальника Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в Харькове Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области Ирины Зубковой, еще три недели назад не было такого массового нарушения карантинных требований.

"Если на прошлой неделе было 60 случаев заболевания коронавирусом, то на этой неделе – 90. К сожалению, жители и гости города начали пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Вы видите – в городском транспорте много людей, которые не используют маски, поэтому заболеваемость растет. Когда мы находились в "оранжевой" зоне, люди были настроены более ответственно", - сказала Зубкова.

Она сообщила, что за нарушение масочного режима штраф для граждан составляет 170 грн, а за невыполнение противоэпидемических мероприятий субъектами хозяйствования – от 425 грн и выше.

"Мы видим, как во всем мире начинается третья волна пандемии, и очень не хочется, чтобы мы оказались в "оранжевой" зоне. Каждый должен ответственно относиться к выполнению противоэпидемических мер. Если видите, что кто-то не использует средства индивидуальной защиты – это прямая угроза вашей жизни. Делайте замечания. Только от нас с вами зависит, как быстро будет распространяться инфекция", - обратилась к харьковчанам чиновница.

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Автор: Светлана Макринская