Правоохранители составили за неделю 14 тыс. протоколов за нарушение масочного режима в публичных местах.

В Украине за неделю за нарушение масочного режима в публичных местах граждан оштрафовали на 465 тыс. гривень.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, которая состоялась под председательством главы государства.

«В Национальной полиции Украины проинформировали, что за неделю было составлено 14 тыс. протоколов за нарушение масочного режима в публичных местах, в бюджет уплачено 465 тыс. грн штрафов», - говорится в сообщении.

Штрафы за неношение масок в Украине

19 ноября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 6 ноября закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19, которым вводятся штрафы за неношение масок в общественных местах.

За пребывание в общественных зданиях, в транспорте во время действия карантина без респираторов или масок, закрывающих нос и рот, грозит штраф до 255 грн.

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Автор: Константин Гончаров