В Службе здоровья разъяснили порядок действий в случае такой ситуации.

В Национальной службе здоровья разъяснили, почему может не генерироваться сертификат COVID.

Как отмечается в сообщении НСЗУ в Telegram, иногда в электронной системе здравоохранения случается дублирование медицинских карт.

"Например, когда медработники вместо того, чтобы обновить информацию в актуальной карте, регистрируют человека как нового пациента и создают дубликат. Скажем, пациент до 14 лет был зарегистрирован в системе по свидетельству о рождении, затем получил паспорт, и врач внес о нем данные как о новом пациенте", - отметили в НСЗУ.

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Во время вакцинации медицинский работник может случайно внести запись о прививке в неактуальную или дублированную карту, и в результате у пациента не генерируется COVID-сертификат.

В НСЗУ информируют, что пациенту следует убедиться, что его данные действительно внесли в неактуальную карту. Это можно сделать у семейного врача или оператора контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

"Нужно подать официальное обращение в произвольной форме в НСЗУ об объединении регистрационных данных. Следует указать актуальный номер паспорта и ИНН. Копии этих документов нужно приложить к обращению", - отметили в службе.

Документы можно отправить по электронной почте - [email protected]

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Автор: Инна Андалицкая