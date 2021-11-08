Там говорят, что печати и подпись врача на якобы справке о вакцинации от клиники подделаны.

Почти через неделю после выхода скандального сюжета о покупке поддельных COVID-сертификатов в клинике "Добробут" объяснили свою позицию относительно инцидента. Там утверждают, что не имеют отношения к фейковому сертификату, который показали журналисты.

"Медицинская сеть "Добробут" не имеет никакого отношения к поддельному COVID-сертификату, который журналисты телеканала LIVE продемонстрировали 2 ноября в прямом эфире. Внутреннее расследование показало, что печати и подпись врача на якобы справке о вакцинации от клиники подделаны. Запись в электронной системе здравоохранения о подобной прививке отсутствует", - говорится в официальном обращении клиники.

Представители "Добробута" утверждают, что журналисты не обратились в клинику за комментарием во время подготовки программы и допустили "некорректную форму подачи материала, в результате чего деловой репутации компании и ее сотрудников нанесен ущерб".

Читайте такжеВ НСЗУ объяснили, что делать, если не подтягивается сертификат о вакцинации после смены фамилииКлиника настаивает на извинениях со стороны телеканала и донесении своей позиции. Там также считают, что могли стать жертвой недобросовестной конкуренции.

Как сообщал УНИАН, журналисты проекта "Диалог со страной" заявили, что они купили поддельный COVID-сертификат от столичной клиники "Добробут".

Ведущий Александр Преподобный сообщил директору департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, что команда проекта провела журналистское расследование и заказала сертификат о вакцинации против COVID-19. По его словам, журналисты заплатили за него 2 тысячи гривень. Сертификат имеет все влажные печати и подписи врачей.

Записаться на настоящую вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации можно узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Виолетта Орлова