Если у человека аллергия, не связанная с вакцинами — на еду, домашних животных, факторы окружающей среды, пероральные лекарства, то прививаться можно, это не является противопоказанием к вакцинации.

Люди с аллергией могут сомневаться относительно вакцинации от COVID-19, поскольку считают, что прививка может им навредить. Но если аллергия не связана с реакцией на прививку, то вакцинироваться обязательно надо.

Об этом говорится в объяснении Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). "Если вы имеете аллергию, не связанную с вакцинами — на еду, домашних животных, яд, факторы окружающей среды, латекс, пероральные лекарства и тому подобное, то прививаться можно, она не является противопоказанием к вакцинации. Аллергический ринит также не влияет на прививку, с ним можно спокойно вакцинироваться", - пояснили в НСЗУ.

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Там отметили, что в случае, если человек знает, какие именно аллергены вызывают у него реакцию, в таком случае нужно ознакомиться с составом вакцины. "Состав опубликован в инструкции на сайте Государственного экспертного центра Минздрава (www.dec.gov.ua), на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Или же спросите у медицинских работников в месте вакцинации. Если имеете аллергию на один из компонентов, то вам не стоит прививаться этой вакциной", - отметили в НСЗУ.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ирина Погорелая