Для проверяющих разработали специальное программное обеспечение.

В Министерстве внутренних дел объяснили, как планируют проверять COVID-сертификаты украинцев. Для этого разработали программное обеспечение для считывания QR-кодов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Нацполиция совместно с Минцифрой разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских, чтобы они могли быстро и бесперебойно проверить сертификат из "Дии" или сканировать бумажный его вариант", - говорится в сообщении.

Проверка COVID-сертификатов будет проходить по такому же принципу, как и водительских удостоверений. Благодаря сертификатам украинцы могут получить привилегии во время карантина. Этот документ имеют право проверять сотрудники Нацполиции и Госпродпотребслужбы.

Читайте такжеВ Киеве разоблачили "коронавирусный бизнес": продавали сертификаты и тесты – названы цены (фото)При этом в МВД указали, что создание программного обеспечения должно завершиться уже через несколько дней.

COVID-сертификаты в Украине

13 сентября Кабинет министров принял изменения к постановлению №1236, которым устанавливаются новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Изменения вступают в силу 20 сентября.

Принятые изменения предусматривают, что в COVID-сертификате будет две опции ("желтый" или "зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении после COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первых прививках, а "зеленый" - полный курс.

Теперь в случае введения "желтого" уровня епіднебезпеки учебные заведения будут работать при условии наличия не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

Ограничения "желтого" уровня епіднебезпеки не будут применяться, если все участники (посетители) и по меньшей мере 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификаты.

В конце сентября на портале "Дия" можно будет сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о вакцинации.

Автор: Анастасия Горбачева