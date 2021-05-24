Министр Шкарлет отметил, что львовские ученые ближе всего к созданию ковид-вакцины.

Сегодня украинская наука в состоянии сделать вакцину от коронавируса. Львовские ученые ближе всего к этому.

На вопрос о том, способны ли украинские ученые сделать вакцину от коронавируса, министр образования Украины Сергей Шкарлет в интервью для РБК-Украина ответил: "Абсолютно, в состоянии".

"Недавно как раз мы общались с Владимиром Зеленским и коллегами из Минздрава. Я знаю о нашем прототипе вакцин очень много из первых уст, и в том, что наши ученые могут это сделать - не сомневаюсь", - сказал Шкарлет.

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По его словам, Украина также может произвести вакцину не только от коронавируса, но и от туберкулеза и других болезней.

"Мы же над этим работали и способны это сделать. Но да, надо новое оборудование", - отметил глава МОН.

Американская компания готова финансировать в очень серьезных суммах, инвестиции фармацевтических компаний, компаний, связанных с разработкой лекарств, которые готовы инвестировать в Украину для создания центров, добавил он.

Вакцина от коронавируса в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко