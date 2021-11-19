В Минздраве призвали не верить мифам о вакцинах.

Вакцины не влияют на репродуктивную систему женщин и не приводят к бесплодию.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, отмечается, что во время клинических испытаний вакцин против COVID-19 забеременела такое же количество привитых женщин, как и те, которые получали плацебо.

"Не верьте мифам! Ведь из-за непроверенной информации вы рискуете здоровьем своим и ваших близких. Вакцинируйтесь уже сегодня и рассказывайте другим клинически доказанную информацию о том, что вакцины защищают от тяжелого течения COVID-19, госпитализации или смерти", - отметили в Минздраве.

Вакцины в Украине

13 ноября в ЦОС сообщили, что в Украине для прививки доступны 10,32 млн доз вакцин разных производителей, а в целом по состоянию на 10 ноября 2021 года страна уже получила более 31 млн доз вакцин разных производителей.

Сообщалось, что до конца 2021 года Украина законтрактовала еще 11 млн доз вакцины Comirnaty и ожидает получить еще 4 млн доз этой вакцины в рамках международной помощи.

По состоянию на утро 19 ноября в рамках вакцинальной кампании сделано уже более 22 млн прививок против COVID-19. Так, привито 12 млн 657 тыс. 192 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 млн 448 тыс. 782.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко