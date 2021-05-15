Эксперт пояснил, что вместо профилактики, употребляя такие препараты, можно навредить.

Нет нужды принимать препараты, разжижающие кровь, перед или после вакцинации против COVID-19.

Об этом заявил иммунолог, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, передает в Телеграм-канале пресс-служба Минздрава.

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"Принимать такие препараты нет смысла. Во-первых, вопрос безопасности: эти препараты имеют побочные эффекты. Во-вторых, если вы их не принимали, не принимайте их до или после вакцинации. В-третьих: если вы их принимали по поводу вашей сопутствующей патологии, продолжайте принимать", - заявил он.

Эксперт добавил, что "профилактический" прием таких препаратов до или после вакцинации может навредить.

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Автор: Юрий Годован