Нет нужды принимать препараты, разжижающие кровь, перед или после вакцинации против COVID-19.
Об этом заявил иммунолог, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, передает в Телеграм-канале пресс-служба Минздрава.
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"Принимать такие препараты нет смысла. Во-первых, вопрос безопасности: эти препараты имеют побочные эффекты. Во-вторых, если вы их не принимали, не принимайте их до или после вакцинации. В-третьих: если вы их принимали по поводу вашей сопутствующей патологии, продолжайте принимать", - заявил он.
Эксперт добавил, что "профилактический" прием таких препаратов до или после вакцинации может навредить.
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