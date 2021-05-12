Ранее премьер Шмыгаль заявил, что все, кто зарегистрировался на вакцинацию в "Дії", сможет получить прививку 15-16 мая в порядке живой очереди.

В ближайшие выходные вакцинироваться от коронавируса в пунктах вакцинации смогут украинцы старше 65 лет, которые записались в очередь через приложение "Дія".

Об этом заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Радио Свобода".

По его словам, в стране пока нет полумиллиона доз вакцин от коронавируса, чтобы вакцинировать всех граждан, которые стали в очередь на прививки в "Дії".

"Есть все желающие и есть способности системы здравоохранения и наличие вакцин в Украине. Сегодня 500 тысяч доз вакцины у нас нет для того, чтобы провакцинировать всех желающих в приложении", – сказал Ляшко.

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Он уточнил, что в приоритете для Минздрава остаются граждане в возрасте от 65 лет.

"Мы делаем все возможное, чтобы начать вакцинацию людей, которые записаны в лист ожидания в приложении "Дії" на этих выходных. Сейчас приоритетом для нас являются люди старше 65 лет. В листе ожидания в "Дії" у нас таких есть 23 тысячи 900 человек и мы попробуем провакцинировать их на этих выходных", - пояснил главный санврач.

Примечательно, что таким образом Ляшко фактически опроверг заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля. Сегодня на брифинге в Черниговской области премьер заявил, что всех желающих, кто есть в электронной очереди могут вакцинировать от коронавируса в ближайшие выходные - 15-16 мая.

​"В течение субботы-воскресенья все граждане, которые зарегистрировались через портал "Дії", смогут получить вакцины в порядке живой очереди. То есть все, кто записался, уже на этих выходных могут обращаться в кабинеты прививки на своей территории", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 11 мая президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение министра здравоохранения Максима Степанова вакцинировать от COVID-19 в выходные дни тех, кто записан в лист ожидания на вакцинацию через приложение "Дія".

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Автор: Юрий Годован