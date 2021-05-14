Отмечается, что вакцины AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca/CoviShield имеют одинаковый состав и технологию производства.

В Украине зарезервировано 26 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio для прививки в мае второй дозой части людей, которые прививались первой дозой вакцины AstraZeneca/CoviShield.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения на странице в Facebook.

«В мае часть людей, которые прививались первой дозой вакцины AstraZeneca Covishield против COVID-19, начнут получать вторую дозу (через 12 недель после первой прививки), для этого зарезервировано 26 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что вакцины AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca/CoviShield имеют одинаковый состав и технологию производства. Поэтому, если человек получил первую дозу вакцины Covishield, то вторая доза может быть AstraZeneca-SKBio.

В Минздраве подчеркнули, что люди, которые вакцинировались остаточными дозами, или как публичные лица также гарантированно будут вовремя привиты против COVID-19 второй дозой.

Вакцинация в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Сейчас прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute), CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

В Украине по состоянию на 14 мая с начала прививочной кампании привиты 918 164 человека, из них получили 1 дозу - 918 162 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 8358 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

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Автор: Константин Гончаров