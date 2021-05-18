На этой неделе в Украине должна еще поступить вторая части партии вакцины Comirnaty американо-немецкого производства компаний Pfizer/BioNTech.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что прибытие следующей партии вакцины от коронавирусной инфекции в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX ожидается на неделе, которая начнется с 7 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сказал во время выступления в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Цифровизация" в Киеве.

"Очередная партия поставки вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX - вакцины Pfizer, вакцины мРНК - приехала в Украину. Около 130 тысяч доз вакцины. Это одна из поставок из партии 500 тыс. доз вакцины, которая будет приходить в течение этой недели. Следующую поставку в рамках глобальной инициативы COVAX, мРНК-вакцины, мы ожидаем на неделе с 7 июня", - заявил Ляшко.

В то же время, как сообщил Ляшко в комментарии корреспонденту УНИАН, в течение этой недели в аэропорт "Киев" (Жуляны) должны прибыть новые вакцины.

"В пятницу в 10.35. Номер рейса для всех SRN6938. Самолет из Варшавы. Растворитель отдельным рейсом 19 мая", - отметил Ляшко.

Вакцина от коронавируса в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, до конца этой недели UNICEF должна доставить в Украину всего 473 тыс. 850 доз вакцины Comirnaty общего американо-немецкого производства компаний Pfizer/BioNTech в рамках инициативы COVAX, а также растворитель для инъекций.

Сегодня, 18 мая, в аэропорт "Киев" прибыло 122 тыс. 850 доз вакцины Comirnaty.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Сейчас прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute), CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

В Украине по состоянию на утро 17 мая от COVID-19 привито 940 тыс. 160 человек, из них получили одну дозу - 940 тыс. 158 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 18 тыс. 394 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

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Авторы: Константин Гончаров, Виталий Саенко