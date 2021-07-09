Ляшко заверил, что любая вакцина, которая сегодня используется в Украине и признана ВОЗ, защищает от тяжкого и среднего течения коронавирусной болезни.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что все вакцины, которыми прививают украинцев от коронавируса сейчас являются эффективными.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН.

Ляшко заверил, что любая вакцина, которая сегодня используется в Украине и признана ВОЗ, защищает от тяжкого и среднего течения коронавирусной болезни.

"Поверьте мне - лучшая вакцина та, которая есть у вашего семейного врача. Не поддавайтесь на маркетинговые ловушки, которые говорят, что какая-то вакцина лучше работает. Любая вакцина, которая сегодня используется в Украине и признана ВОЗ, защищает от тяжкого и среднего течения коронавируса", - подчеркнул Ляшко.

В пример он привел страны, где сегодня распространен коронавирус штамма "Дельта", а именно - Великобританию и Испанию.

Вакцинация в Украине

Более миллиона украинцев полностью вакцинированы от COVID-19. За 7 июля привили против COVID-19 104 тыс. 680 человек. Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

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Автор: Олег Давыгора